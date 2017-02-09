Terörle mücadelede görev almak için ter döktüler

Bitlis'te güvenlik korucusu kadrosu için başvuruda bulunanlar, karla kaplı sahada kondisyon ve dayanıklılık testine tabi tutuldu

Bitlis'te güvenlik korucusu kadrosu için başvuranlar, karla kaplı sahada kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Kentte 125 güvenlik korucusu kadrosu için başvuran 238 aday, çevresi kısmen temizlenen karla kaplı 8 Ağustos Stadyumu'nda kondisyon sınavına tabi tutuldu.

Askeri personel gözetiminde futbol sahasının etrafında 7 tur koşan adaylar, daha sonra şınav ve mekik çekerek dayanıklılık testinden geçirildi.

Zorlu kış şartlarına rağmen kıyasıya mücadele eden adaylardan sınavı kazananlar, il merkezine bağlı köylerde istihdam edilecek.



"Yoğun talep ve katılım var"

Vali Yardımcısı Murat Kütük, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün başlattıkları güvenlik korucusu alımıyla ilgili sınavların yarın da devam edeceğini söyledi.

Mülakatların, fiziki yeterlilik testinden sonra yapılacağını ifade eden Kütük, kadroya yoğun talep olduğunu belirtti.

Daha sonra yapılacak alımlara da değinen Kütük, "Genel kadrodan 15 alım yapacağız. Merkezde Kanun Hükmünde Kararname kapsamında emekli 169 kişinin yerine de alımımız olacak. Bu şekilde sınavlarımızı tamamlayacağız. Emekli olanların yerine alım olacağı için bu konuda öncelik hakkı çocuklarına ve kardeşlerine tanınacak." dedi.

Kütük, mülakatlarda ise bakanlığın gönderdiği emir ve talimatlar doğrultusunda, kişilerin genel görünümü, ahlaki ve öğrenim durumu, şehit yakını olup olmadığı, askerlik vazifesi sırasında gösterdiği başarılar ve operasyonel kabiliyeti ile ikamet durumlarının göz önünde bulundurulacağını kaydetti.



"Operasyonel faaliyetlerde en yüksek düzeyde katkıları sağlanacak"

İl genelinde bin 198 güvenlik korucusunun yaş ve isteğe bağlı emekli olduğunu anlatan Kütük, şöyle konuştu:

"Bu ciddi bir rakam. Amacımız, korucularımızın yaş ortalamasını düşürmek ve operasyonel faaliyetlerde en yüksek düzeyde katkılarını sağlamak olacak. Bu kardeşlerimiz diğer personelimizle şehir içi ve dışında, kırsal arazide omuz omuza mücadele edecek. Askerimiz ve polisimizle çalışacaklar. Askerimiz ve rütbeli personelimiz ne giyiyorsa ve hangi malzemeyi kullanıyorsa, korucu kardeşlerimiz de aynılarını kullanacak ve aynı imkanlara sahip olacak. Bu, kardeşliğin, korucularımıza verdiğimiz değer ve kıymetin bir göstergesidir. Allah onlara zeval vermesin. Onlar bizim kardeşlerimizdir."