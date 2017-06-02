Türkiye'de terörle mücadele için asker yetiştiren merkezlerin başında gelen Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığındaki 4 bin 100 er yemin etti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, terörle mücadeledeki askerleri yetiştiren önemli merkezlerden olan 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığındaki 4 bin 100 asker yemin etti.

Alay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 1997/2 tertip erler için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olanlara rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında canlarını aziz vatan uğruna feda eden askerleri, terörle mücadelede şehit olanları, güzel topraklarda özgür bir yaşam için kahramanca mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını ifade eden Tuğgeneral Okyar, yemin eden Mehmetçiklerin de gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda edeceğine, ulusun güvenine layık olacağına gönülden inandığını bildirdi.

Erlerin ailelerine seslenen Okyar, şunları ifade etti:

"Saygıdeğer anne ve babalar, sizler tarif edilemez fedakarlığın, karşılıksız bir sevginin ve sonsuz Anadolu sıcaklığının timsalisiniz. Canınızdan kıymetli evlatlarınızı vatan borçlarını ödemeleri için bizlere emanet ettiniz. Bu yüce milletin hasletleri devam ettikçe içiniz de gönlünüz de aklınız da rahat olsun. Çünkü bizler emanetlerinizin sadık bekçileriyiz. Oğullarınız bizim gözbebeklerimizdir. Ne mutlu sizlere, yetiştirdiğiniz bu evlatlar dimdik karşınızda duruyorlar, dosta gurur, düşmana korku veriyorlar."

Erlerin 4 haftalık temel askerlik eğitimini tamamladığını belirten Okyar, yemin eden erlerin vatanın yeni bekçileri olduğunu kaydetti.



Gösteri yapıldı

Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz, yaş kütüğüne plaket çakan Şimal Öztürk'e hediye verdi.

And içen erler adına jandarma er Doğukan Çakır konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından askerler, bayrak ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törende, uzman çavuşlardan oluşan tim gösteri sundu.

Yemin törenine, askerlerin ailelere büyük ilgi gösterdi. Törenin ardından askerler, aileleriyle hasret giderdi.