Terörün zarar verdiği elektrik alt yapısı yenileniyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör saldırıları nedeniyle zarar gören elektrik alt yapısı yenileme çalışmaları kapsamında 18 trafo ve 424 beton direk kuruldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör saldırıları nedeniyle tahrip olan elektrik altyapısı yenileme çalışmaları kapsamında 18 trafo ve 424 beton direk kuruldu.



Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ve saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.



Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri, ilçe genelinde terör saldırıları nedeniyle zarar gören elektrik alt yapısını yenilemek için çalışma başlattı.



DEDAŞ Mardin İl Müdürü Memet Bulut, yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan halka yeniden sağlıklı elektrik verebilmek için çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirtti.



İlçede zarar gören mahallelerde elektrik altyapısını yenileme çalışması başlattıklarını aktaran Bulut, "Hasar gören mahallelere 424 beton direk dikildi. İletim hatları çekilen mahallelerde ayrıca 18 trafo kuruldu. Ayrıca, 11 trafo daha kurmayı planlıyoruz." dedi.