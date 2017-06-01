TFF ve TBF ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde "Acımız büyük" başlığıyla yer alan mesajda, "Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düştüğünü ve kazada 13 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; şehitlerimizin aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

TBF'den paylaşılan başsağlığı mesajında, "TBF olarak; kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Kulüplerin mesajları

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Bizleri acı ve üzüntüye boğan elim kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, şunları kaydedildi:

"Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi'nden kalkan askeri helikopterin, kalkıştan kısa süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak Şenoba Bölgesi'nde düştüğünü ve helikopterin içinde bulunan askeri personelin şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu elim kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, ulusumuza ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde bulunan başsağlığı mesajında, "Bu elim kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileriz." denildi.

Trabzonspor Kulübünden "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

"Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından kalkan Skorsky tipi askeri helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüştür. Bu kaza sonucunda maalesef 13 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."

TFF, TBF ve bu kulüplerin haricinde birçok kulüp de başsağlığı mesajı paylaştı.