TGB Almanya'dan ABD'ye seslendi teröre meydan okudu

Türkiye'deki terör saldırıları Almanya ve Amerika'da protesto edildi. Almanya'daki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan TGB'liler "Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. " terör örgütü PKK'ya "Kara gücüm" diyen Amerika'yı protesto etti. Amerika'nın New York kentindeki eyleme ise New York Polis Teşkilatında görevli polisler de katıldı.

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Terör saldırına karşı yurt içinde ve yurt dışında tepki eylemleri devam ediyor.



Türkiye Gençlik Birliği, Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğu önünde terör saldırılarını protesto etti.



Eylem, terör saldırılarında şehit olanlar anısına 1 dakikalık saygı duyruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.



Terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan TGB'liler Türkçe ve Almanca basın açıklaması yaptı.



Açıklamalarında Amerika ve Avrupa'ya seslenen gençler, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Bir tepki eylemi de Amerika'daydı.



New York'un ünlü Times Meydanı'nda toplanan Türk vatandaşları terör saldırısını kınadı, bombalı saldırıda şehit olanlar için saygı duruşunda bulundu.



Şehitlerin fotoğraflarının taşındığı Times Meydanı'ndaki tören alanında mumlar yakıldı, alana karanfiller bırakıldı.



Eyleme New York Polis Teşkilatında görevli polisler de katıldı.



Polis Teşkilatında görevli Ali Hammutoğlu terör saldırılarında şehit olan polis ve askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.







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