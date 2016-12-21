TGB'den Türkçe ve Rusça pankart: Türk-Rus dostluğuna ABD kurşunu işlemez

"Türk Rus dostluğuna kurşun işlemez... " Türkiye Gençlik Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Dinamo Moskova voleybol maçında işte bu pankartı açtı. TGB böylece 2 ülke dostluğunu hedef alanlara karşı birlik ve dostluk mesajı verdi.

2017 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Rusya'nın güçlü ekibi Dinamo Moskova'yı ağırladı.Haldun Alagaş Spor Salonu maça tribünlerde açılan Türkçe ve Rusça pankartlar damga vurdu.Maçı izleyen Türkiye Gençlik Birliği üyeleriyazılı bir pankart açtı. Türkçe pankartın yanı sıra aynı sloganın yer aldığı Rusça pankart da vardı.TGB, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik saldırı ile iki ülke dostluğu hedef almayı amaçlayanların başarısız olduğuna dikkat çekti. Bu saldırının iki ülke halkını birbirine daha çok kenetlediğinin altı çizildi.