5. Dönem Türkiye Gençlik Birliği(TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen, ilk ziyaretini tutuklu olan Gökmen Ulu’nun ailesine gerçekleştirdi.

Türkiye Gençlik Birliği(TGB), “ Her Şey Vatan İçin, Her Şey Hürriyet İçin” sloganıyla geçen hafta Olağanüstü Genel Kongre’ye gitti. Ankara’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen Olağanüstü Genel Kongre’de TGB Genel Başkanlığı’na Cem Dikmen seçildi.

Yeni TGB Genel Başkanı Cem Dikmen ilk ziyaretini ise “FETÖ mensubu olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” iddiasıyla tutuklanan Sözcü gazetesi İzmir Muhabiri Gökmen Ulu’nun ailesine gerçekleştirdi.



İlk ziyaret Gökmen Ulu’nun ailesine

Gökmen Ulu’nun ailesine iyi dileklerde bulunan Cem Dikmen, “Gökmen ağabey bizim için çok değerli birisi; vatanseverliğinden, Atatürkçülüğünden hiçbir şekilde şüphe etmediğimiz saygıdeğer bir ağabeyimiz. TGB’nin birçok eylemine katılmışlığı dahi olmuştur, destek vermiştir. Sözcü gazetesine yapılan FETÖ operasyonunun haddini aştığını düşünüyoruz, FETÖ operasyonlarını sulandıracak bir hata. Nitekim ‘Sözcü’ye yapılan operasyon, en çok içerideki FETÖ’cülere yarıyor. Onları sevindiriyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar Gökmen ağabeyimizin ne vatanseverliğine ne de Atatürkçülüğüne zeval getiremezler. Ama bunu yaparak FETÖ operasyonlarını sulandırmışlar olurlar. Derhal bu hatadan geri dönülmesi ve Gökmen Ulu’nun serbest bırakılması gerekiyor” dedi.



Desteğimiz sonuna kadar devam edecek

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TGB Genel Başkanı Dikmen, “Eğer Fettullahçı terör örgütüne karşı sağlıklı bir operasyon yürütmek istiyorlarsa Gökmen Ulu gibi vatanseverlerin dışarıda olması lazım. Yani gerekçeler zaten çok basit. Cumhurbaşkanı’nın yaveri FETÖ’cü çıktı, Genelkurmay Başkanı’nın yaveri FETÖ’cü çıktı. Bu durumdayken Gökmen Ulu’nun terör örgütüne Cumhurbaşkanı’nın yerini söylediğini iddia etmeleri gerçekten çok komik. Bu iddialarla bir gazetecinin tutuklanması doğru değil” diyerek düşüncelerini ifade etti.



Türk yargısına güveniyoruz

Türk yargısına güveniyoruz diyen Dikmen, “ Gökmen Ulu’nun ilk davada serbest kalacağına inanıyoruz. Bundan sonra Gökmen ağabeyin de eşi Burcu Hanım’ın da oğlu Efe’nin de sonuna kadar yanında olacağız, destekleyeceğiz” dedi.

Dikmen, Ulu’nun ailesine yaptığı ziyarette Gökmen Ulu’nun oğlu Efe’ye TGB’nin çıkardığı Şu Çılgın Gençler kitabını imzalayarak hediye etti.

