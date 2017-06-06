Atatürk'ün Almanya ziyaretinin yüzüncü yılında Türkiye Gençlik Birliği, Köln'de Emekli Tümamiral Soner Polat'ın katıldığı bir etkinliğe imza attı. Atatürk'ün kaldığı ve bugün Atatürk müzesi olan odayı ziyaret eden Polat, daha sonra gençlere seslendi.

Türkiye Gençlik Birliği Köln Temsilciliği, Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Emekli Tümamiral Soner Polat ile anlamlı bir etkinlikte buluştu. Atatürk'ün Almanya ziyaretinin yüzüncü yıl dönümünde Bad Kreuznach'ta bir etkinlik düzenlendi.



Polat, eski Alman Ana Karargahı binasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı, "Atatürk müzesi" haline getirilmiş olan odasını ziyaret etti.



Etkinlikte konuşan TGB Köln Başkanı Can Burak Naz, Atatürk'ün ayak izlerini takip ederek tarihi bir gezi yaptıklarını söyledi.



Emekli Tümamiral Soner Polat ise konuşmasına Yaşar Nabi'nin bir şiiri ile başladı.



Polat, Türkiye'nin bağımsız ve hür bir ülke olarak mazlum milletlere örnek olduğunu söyledi.



Emekli Tümamiral, Avrupa'da yaşayan Türklerin önemine de değindi.



ulusalkanal.com.tr