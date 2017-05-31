Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 27 Mayıs’ta Ankara’da yaptığı Olağanüstü Genel Kongre ile 5.dönem Genel yönetim kurulunu ve Genel Başkanını seçmişti. Yeni Genel Başkanı Cem Dikmen'e tebrikler devam ediyor.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 27 Mayıs’ta Ankara’da yaptığı Olağanüstü Genel Kongre ile 5.dönem Genel yönetim kurulunu ve Genel Başkanını seçmişti.



Yeni Genel Başkanı Cem Dikmen'e tebrikler devam ediyor.



Dikmen, ilk tebriklerini Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten aldı.



Kılıçdaroğlu arayarak ilettiği mesajında,"Yeni görevinde başarılar dilerim. TGB vatansever gençlerden oluşuyor.TGB'ye güvenimiz tam. Her zaman yanınızdayız." sözlerini dile getirdi.



Perinçek ,"Yeni görevinde yolun açık olsun. Başarılar dilerim. TGB'ye güveniyoruz. Mücadelenizde yolunuz açık olsun" diyerek tebrik etti.



TEBRİKLER DURMADI



TGB Yeni Genel Başkanı Cem Dikmen'in bir tebrik mesajı da değerli sanatçı Kıraç'tan oldu. Kıraç,"Başarılar dilerim. Sonuna kadar yanınızdayız" mesajıyla tebrikler diledi.



TGB'nin en genç üyelerinden olan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ve Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Fırat Aydın da TGB 'nin yeni genel başkanı olan Cem Dikmen'i arayarak tebriklerini iletti.



Genel başkanlık görevini aldığı günden bugüne arayarak başarılar dileyen isimler ise şu şekilde:



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat

CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi

CHP Milletvekili Ahmet Akın

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

Tiyatrocu-Oyuncu Gülsen Tuncer



Peki Mustafa Armağan’ı İstanbul Üniversitesi’ne sokmayan o genç kim?



19 Ağustos 1991 yılında Tokat Turhal'da doğan Cem Dikmen, Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi.



Türkiye Gençlik Birliğinde 2009 yılından beri mücadele ediyor. Lise yıllarında TGB'ye katılanDikmen ilk olarak Manavgat TGB Kurucu Başkanlığı görevini aldı. Pamukkale Üniversitesi'nde okuduğu dönem içerisinde Pamukkale Üniversitesi Düşünce Kulübü Başkanlığı'nı da yürüttü.



Dikmen, Denizli il merkezinde görev almaya başladığı dönemde ki ilk görevi TGB Denizli İl Sekreterliği oldu. Daha sonrasında TLB Denizli Liseli Sorumluluğu ve TGB Denizli İl Başkanlığı görevinde mücadelesini sürdürdü.



İl merkezinde farklı görevlerde bulunan Dikmen, görevleri başarıyla sürdürdükten sonra TGB'nin genel merkezinde Genel Merkez Akıl Fikir Kulübü Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. TGB'nin olağanüstü genel kongresinde ise oybirliği ile genel başkanlık görevine seçildi.



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