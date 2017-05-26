Gençlik hareketinin parlayan yıldızı Türkiye Gençlik Birliği Olağanüstü Genel Kongresi'ye gidiyor. Heyecanla beklenen kongrede Genel Başkan Çağdaş Cengiz görevi devredecek. Peki başka ne gibi değişiklikler olacak? TGB Genel Başkan Yardımcısı Cem Dikmen Ulusal Kanal'a anlattı.

Binlerce vatansever genç Ankara'da toplanacak, Aydınlık Türkiye mücadelesinin meşale ateşini körükleyecek.



Türkiye'nin en uzun soluklu gençlik örgütü Türkiye Gençlik Birliği'nin Olağanüstü Genel Kongresine saatler kaldı. Kongre Cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği'nde yapılacak.



Kongrede, TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz görevini devredecek, çeşitli görev değişiklikleri yapılacak.



Konuk konuşmacıların da katılacağı kongrede kitle örgütleri ve siyasi partiler de yer alacak.



TGB Genel Başkan Yardımcısı Cem Dikmen, kongreyi anlattı. Dikmen, kongrede yapılacak değişikliklerle birlikte yeni süreçte vatan savaşını zafere ulaştırmanın formüllerini üreteceklerini söyledi.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ



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