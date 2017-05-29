Türkiye Gençlik Birliği (TGB),Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı Olağanüstü Genel Kongresinde yeni dönem Genel Yönetim Kurulunu seçti.
Kongrede yapılan tartışmalar ve oylamalar sonucunda geçmiş dönemlerde Manavgat TGB Kurucu Başkanlığı, TGB Denizli İl Başkanlığı, TGB Genel Merkez Akıl Fikir Kulübü Başkanlığı ve TGB'de Genel Başkan Yardımcılığını görevlerini yapmış olan Cem Dikmen seçildi.
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Türkiye Gençlik Birliği Tam Bağımsız Türkiye’yi savunur!
Yapılan tartışmalar sonucunda 8 maddeden oluşan Temel İlkeler Bildirgesinin 1'inci maddesinde yer alan “Türkiye Gençlik Birliği, ulusal bağımsızlık amacı ve Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşmiş Türk Gençliğinin ortak mücadele örgütüdür. TGB Türk gençliğini sağ-sol ayrımı yapmadan emperyalizme karşı Vatan Savunmasında birleştirmek amacıyla yola çıkmıştır!” ifadesine 'Türkiye Gençlik Birliği Tam Bağımsız Türkiye’yi savunur!' ibaresi eklendi.
HER ŞEY VATAN İÇİN HER ADIM HÜRRİYETE!
İşte TGB’nin Batman'dan Kırklareli'ne, Kırklareli'nden Van’a Türkiye’nin çeşitli ilerinden seçilen Yeni Dönemki Genel Yönetim Kurulu:
Cem Dikmen TGB Genel Başkanı
Özgür Bursalı TGB Genel Sekreteri
Yadigar Özen TGB Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Gencer TLB Genel Başkanı
Elif İlhamoğlu TGB Genel Başkan Yardımcısı
Bora Çelik TGB Genel Başkan Yardımcısı
Bilal Gürbüz TGB Genel Sekreter Yardımcısı
Nuri Kaya TGB Genel Sekreter Yardımcısı
Birkan Burkan TLB Genel Sekreteri
Uğur Aykaç TLB Genel Başkan Yardımcısı
Kaan Arslan İSTANBUL tgb.gen.tr GYY
Çağdaş Karaaslan İnternet Birimi Başkanı
Damla Tatlıpınar Basın Bürosu Başkanı
Ozancan Coşkun Video Birimi Başkanı
Eser Keskin İSTANBUL
Meram Tosun ALMANYA
Deniz Tokgöz ANKARA
Okan Özkan İSTANBUL
Özgür Açıkgöz İZMİR
Arda Ayten KAHRAMANMARAŞ
Ayşe Gözde Girik KARABÜK
Eray Yönel KIRKLARELİ
Furkan Yüce KOCAELİ
Berk Candemir KONYA
Hamit Güneri MALATYA
Selma Özdemir MERSİN
Doğan Özkan MUĞLA
Oğuz Özyavuz ANTALYA
Mehmet Babacan AYDIN
Yasin Yuva BATMAN
Deniz Oktay BURSA İ
Ahmet Suseven DENİZLİ
Furkan Özçil NEVŞEHİR
Burcu Şen ORDU
Erdi Turan SAKARYA
Okan Buçak SİVAS
İsmail Özçelik VAN
Umut Kaptan ZONGULDAK
Furkan Kaplan ESKİŞEHİR
Kutluhan Tencan GAZİANTEP
Kaan Doğan ANKARA
Anıl Eren Yıldız ANKARA
Asya Banu Pehlivan ANKARA
Hakkı Erman Ergincan ANKARA
Melike Güler ANKARA
Oğuzhan Kapçak DENİZLİ
Barış Demiralay İSTANBUL
Ersoy Akalın İSTANBUL
Gül Öykü Yılmaz İSTANBUL
Işıkgün Akfırat İSTANBUL
Nuray Kaya İSTANBUL
Uğur Bıçaklıoğlu İSTANBUL
Ayşegül Kahraman İZMİR
Erdem Şahin İZMİR
Ozan Özaslan İZMİR
Serap Sayın MUĞLA
Uğur Kaçar MUĞLA
ulusalkanal.com.tr
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı Olağanüstü Genel Kongresinde yeni dönem Genel Yönetim Kurulunu seçti.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB),Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı Olağanüstü Genel Kongresinde yeni dönem Genel Yönetim Kurulunu seçti.