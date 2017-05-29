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TGB yeni dönem Genel Yönetim Kurulunu belirledi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı Olağanüstü Genel Kongresinde yeni dönem Genel Yönetim Kurulunu seçti.

TGB yeni dönem Genel Yönetim Kurulunu belirledi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB),Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı Olağanüstü Genel Kongresinde yeni dönem Genel Yönetim Kurulunu seçti.

Kongrede yapılan tartışmalar ve oylamalar sonucunda geçmiş dönemlerde Manavgat TGB Kurucu Başkanlığı, TGB Denizli İl Başkanlığı, TGB Genel Merkez Akıl Fikir Kulübü Başkanlığı ve TGB'de Genel Başkan Yardımcılığını görevlerini yapmış olan Cem Dikmen seçildi.

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Türkiye Gençlik Birliği Tam Bağımsız Türkiye’yi savunur! 

Yapılan tartışmalar sonucunda 8 maddeden oluşan Temel İlkeler Bildirgesinin 1'inci maddesinde yer alan “Türkiye Gençlik Birliği, ulusal bağımsızlık amacı ve Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşmiş Türk Gençliğinin ortak mücadele örgütüdür. TGB Türk gençliğini sağ-sol ayrımı yapmadan emperyalizme karşı Vatan Savunmasında birleştirmek amacıyla yola çıkmıştır!” ifadesine 'Türkiye Gençlik Birliği Tam Bağımsız Türkiye’yi savunur!' ibaresi eklendi.

HER ŞEY VATAN İÇİN HER ADIM HÜRRİYETE!

İşte TGB’nin Batman'dan Kırklareli'ne, Kırklareli'nden Van’a Türkiye’nin çeşitli ilerinden seçilen Yeni Dönemki Genel Yönetim Kurulu:

Cem Dikmen TGB Genel Başkanı
Özgür Bursalı TGB Genel Sekreteri
Yadigar Özen TGB Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Gencer TLB Genel Başkanı 
Elif İlhamoğlu TGB Genel Başkan Yardımcısı
Bora Çelik TGB Genel Başkan Yardımcısı 
Bilal Gürbüz TGB Genel Sekreter Yardımcısı 
Nuri Kaya TGB Genel Sekreter Yardımcısı
Birkan Burkan TLB Genel Sekreteri 
Uğur Aykaç TLB Genel Başkan Yardımcısı 
Kaan Arslan İSTANBUL tgb.gen.tr GYY 
Çağdaş Karaaslan İnternet Birimi Başkanı
Damla Tatlıpınar Basın Bürosu Başkanı 
Ozancan Coşkun Video Birimi Başkanı
Eser Keskin İSTANBUL 
Meram Tosun ALMANYA 
Deniz Tokgöz ANKARA 
Okan Özkan İSTANBUL 
Özgür Açıkgöz İZMİR 
Arda Ayten KAHRAMANMARAŞ
Ayşe Gözde Girik KARABÜK 
Eray Yönel KIRKLARELİ 
Furkan Yüce KOCAELİ  
Berk Candemir KONYA 
Hamit Güneri MALATYA  
Selma Özdemir MERSİN 
Doğan Özkan MUĞLA 
Oğuz Özyavuz ANTALYA 
Mehmet Babacan AYDIN
 Yasin Yuva BATMAN 
Deniz Oktay BURSA İ 
Ahmet Suseven DENİZLİ 
Furkan Özçil NEVŞEHİR 
Burcu Şen ORDU 
Erdi Turan SAKARYA 
Okan Buçak SİVAS 
İsmail Özçelik VAN  
Umut Kaptan ZONGULDAK
 Furkan Kaplan ESKİŞEHİR 
Kutluhan Tencan GAZİANTEP 
Kaan Doğan ANKARA 
Anıl Eren Yıldız ANKARA 
Asya Banu Pehlivan ANKARA 
Hakkı Erman Ergincan ANKARA 
Melike Güler ANKARA 
Oğuzhan Kapçak DENİZLİ 
Barış Demiralay İSTANBUL 
Ersoy Akalın İSTANBUL 
Gül Öykü Yılmaz İSTANBUL 
Işıkgün Akfırat İSTANBUL 
Nuray Kaya İSTANBUL 
Uğur Bıçaklıoğlu İSTANBUL 
Ayşegül Kahraman İZMİR 
Erdem Şahin İZMİR 
Ozan Özaslan İZMİR 
Serap Sayın MUĞLA 
Uğur Kaçar MUĞLA

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türkiye gençlik birliği #tgb
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