Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı Olağanüstü Genel Kongresinde yeni dönem Genel Yönetim Kurulunu seçti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB),Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı Olağanüstü Genel Kongresinde yeni dönem Genel Yönetim Kurulunu seçti.



Kongrede yapılan tartışmalar ve oylamalar sonucunda geçmiş dönemlerde Manavgat TGB Kurucu Başkanlığı, TGB Denizli İl Başkanlığı, TGB Genel Merkez Akıl Fikir Kulübü Başkanlığı ve TGB'de Genel Başkan Yardımcılığını görevlerini yapmış olan Cem Dikmen seçildi.



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Türkiye Gençlik Birliği Tam Bağımsız Türkiye’yi savunur!



Yapılan tartışmalar sonucunda 8 maddeden oluşan Temel İlkeler Bildirgesinin 1'inci maddesinde yer alan “Türkiye Gençlik Birliği, ulusal bağımsızlık amacı ve Cumhuriyet Devrimleri etrafında birleşmiş Türk Gençliğinin ortak mücadele örgütüdür. TGB Türk gençliğini sağ-sol ayrımı yapmadan emperyalizme karşı Vatan Savunmasında birleştirmek amacıyla yola çıkmıştır!” ifadesine 'Türkiye Gençlik Birliği Tam Bağımsız Türkiye’yi savunur!' ibaresi eklendi.



HER ŞEY VATAN İÇİN HER ADIM HÜRRİYETE!



İşte TGB’nin Batman'dan Kırklareli'ne, Kırklareli'nden Van’a Türkiye’nin çeşitli ilerinden seçilen Yeni Dönemki Genel Yönetim Kurulu:



Cem Dikmen TGB Genel Başkanı

Özgür Bursalı TGB Genel Sekreteri

Yadigar Özen TGB Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Gencer TLB Genel Başkanı

Elif İlhamoğlu TGB Genel Başkan Yardımcısı

Bora Çelik TGB Genel Başkan Yardımcısı

Bilal Gürbüz TGB Genel Sekreter Yardımcısı

Nuri Kaya TGB Genel Sekreter Yardımcısı

Birkan Burkan TLB Genel Sekreteri

Uğur Aykaç TLB Genel Başkan Yardımcısı

Kaan Arslan İSTANBUL tgb.gen.tr GYY

Çağdaş Karaaslan İnternet Birimi Başkanı

Damla Tatlıpınar Basın Bürosu Başkanı

Ozancan Coşkun Video Birimi Başkanı

Eser Keskin İSTANBUL

Meram Tosun ALMANYA

Deniz Tokgöz ANKARA

Okan Özkan İSTANBUL

Özgür Açıkgöz İZMİR

Arda Ayten KAHRAMANMARAŞ

Ayşe Gözde Girik KARABÜK

Eray Yönel KIRKLARELİ

Furkan Yüce KOCAELİ

Berk Candemir KONYA

Hamit Güneri MALATYA

Selma Özdemir MERSİN

Doğan Özkan MUĞLA

Oğuz Özyavuz ANTALYA

Mehmet Babacan AYDIN

Yasin Yuva BATMAN

Deniz Oktay BURSA İ

Ahmet Suseven DENİZLİ

Furkan Özçil NEVŞEHİR

Burcu Şen ORDU

Erdi Turan SAKARYA

Okan Buçak SİVAS

İsmail Özçelik VAN

Umut Kaptan ZONGULDAK

Furkan Kaplan ESKİŞEHİR

Kutluhan Tencan GAZİANTEP

Kaan Doğan ANKARA

Anıl Eren Yıldız ANKARA

Asya Banu Pehlivan ANKARA

Hakkı Erman Ergincan ANKARA

Melike Güler ANKARA

Oğuzhan Kapçak DENİZLİ

Barış Demiralay İSTANBUL

Ersoy Akalın İSTANBUL

Gül Öykü Yılmaz İSTANBUL

Işıkgün Akfırat İSTANBUL

Nuray Kaya İSTANBUL

Uğur Bıçaklıoğlu İSTANBUL

Ayşegül Kahraman İZMİR

Erdem Şahin İZMİR

Ozan Özaslan İZMİR

Serap Sayın MUĞLA

Uğur Kaçar MUĞLA



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