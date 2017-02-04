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THY uçağı İran'a acil iniş yaptı

Bu sabah Türkiye saatiyle 07.05'te Türk Hava Yolları'na ait Airbus 300-330 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlık geçirmesi üzerine İran'a acil iniş yaptı. Zahidan Havalimanı'na inen THY uçağının hastanın durumuna dair bilgilerin kesinlik kazanması için bekletildiği aktarıldı.

THY uçağı İran'a acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'a acil iniş yaptı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İstanbul'dan Vietnam gitmekte olan THY'e ait Airbus 300-330 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Havalimanı'nda acil iniş yaptı.

Bu sabah TSİ ile 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi'ne nakletti.

Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #acil iniş #iran #türk hava yolları #THY
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