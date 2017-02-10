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THY uçağında yolcu panik atak geçirdi

İstanbul'dan Kazablanka seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na ait uçakta bir yolcunun geçirdiği panik atak heyecan yarattı. Kriz anlarının yaşandığı uçak, pist başına geri dönmek zorunda kaldı.

THY uçağında yolcu panik atak geçirdi

İstanbul'dan Kazablanka seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na ait uçakta bir yolcunun geçirdiği panik atak heyecan yarattı. Kriz anlarının yaşandığı uçak, pist başına geri dönmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-617 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 339 yolcusuyla Atatürk Havalimanı’ndan Kazablanka seferini yapmak üzere pist başına hareket etmeye başladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu, panik atak krizi geçirdi. Kriz geçiren Fas uyruklu yolcuya ilk müdahele uçakta kabin ekibi tarafından yapılırken, uçağın pilotu pist başında geri dönme kararı aldı. THY uçağı panik atak krizi geçiren yolcunun aşağıya indirilmesinden sonra 2 saat gecikmeli havalandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #THY #istanbul #kazablanka #panik atak
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