TLB Ankara, Asteğmen Kubilay'ı sergileyeceği tiyatro oyunuyla anacak

Türkiye Liseliler Birliği(TLB) her sene olduğu gibi bu sene de Kubilay'ı etkinliklerle anıyor.



23 Aralık 1930'da Menemen'de gericiler tarafından başı kesilerek şehit edilen Asteğmen Kubilay, TLB Ankara Erkan Yücel Tiyatro Grubu tarafından sergilenecek tiyatro oyunuyla anılacak.



Türkiye Liseliler Birliği her sene çeşitli illerde yaptığı etkinliklerle gericiliğe karşı başını ortaya koyan Kubilay'ı anıyor.



Bu sene de TLB Ankara'nın Erkan Yücel Tiyatro Grubu 23 Aralık Cuma günü saat 19.45'te Düşkapanı Sahnesi'nde sergileyeceği tiyatro oyunuyla anacak.



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