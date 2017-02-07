TLB'den MEB müfredatına Gençliğe Hitabeli cevap

O sıralarda ikinci kez Gençliğe Hitabe okundu. Türkiye Liseliler Birliği Hababam Sınıfı'nın çekildiği Adile Sultan Kasrı'na girdi, filmin çekildiği meşhur sınıfta Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Liseliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurucu liderimiz Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın büyük kahramanı İsmet İnönü'yü kısıtlayan yeni müfredat taslağına bu eylemle tepki gösterdi.

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O sıralarda ikinci kez Gençliğe hitabe okundu.



Türkiye Liseliler Birliği, Hababam Sınıfı filminin çekildiği Adile Sultan Kasrı'ndaki müze olan sınıfa girdi, Gençliğe Hitabe'yi okudu.



Liseliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Atatürk'ü ve İsmet İnönü'yü kısıtlayan yeni müfredat taslağına Gençliğe Hitabe okuyarak yanıt verdi.



Akıllara kazınan o sahneyi tekrarlayarak yapılan eylem, olaysız bir şekilde son buldu.



ulusalkanal.com.tr