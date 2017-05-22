Tarkim Havacılık şirketi'ne FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Tarkim Havacılık şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı, şirketin Atatürk Havalimanında bulunan hangar ve yönetim ofislerinin havalimanı mevzuatına aykırı olarak denetimden uzak, insan ve eşya naklinin mümkün olduğuna ilişkin tespitler ile şirket yetkilileri İbrahim Faruk Bayındır ve Betül Özbey Bayındır hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına hükmetti.