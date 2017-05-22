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TMSF, FETÖ'nün havacılık şirketi Tarkim'e kayyum atadı

Tarkim Havacılık şirketi'ne FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı

TMSF, FETÖ'nün havacılık şirketi Tarkim'e kayyum atadı
Tarkim Havacılık şirketi'ne FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Tarkim Havacılık şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı, şirketin Atatürk Havalimanında bulunan hangar ve yönetim ofislerinin havalimanı mevzuatına aykırı olarak denetimden uzak, insan ve eşya naklinin mümkün olduğuna ilişkin tespitler ile şirket yetkilileri İbrahim Faruk Bayındır ve Betül Özbey Bayındır hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına hükmetti.
Etiketler; #tmsf #Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu #Tarkim Havacılık şirketi #fetö #tarkim
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