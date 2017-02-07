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Tokat'ta ambulansla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat'ta, ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta ambulansla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Tokat'ta, ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan Sultan Gürşen'i (89) il merkezinden Turhal'a götüren Ömer Öztürk'ün (47) kullandığı 60 HZ 107 plakalı ambulans ile Kadir Kaya (66) yönetimindeki 60 AY 084 plakalı kamyonet, Karayolları Şube Müdürlüğü önündeki kavşakta çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücü Kaya olay yerinde, Gürşen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan ambulans sürücüsü ile hasta yakınları Güleç Gürşen (26) ve Arslan Gürşen (48) ile hemşire Mahiye Kaptan Durmuş (28), kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #ambulans #kamyonet
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