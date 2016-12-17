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Tokat'ta, protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi

Tokat'ta, Kayseri'deki terör saldırısını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Tokat'ta, protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi

MHP Tokat İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar Gaziosmanpaşa Bulvarından İl Jandarma Komutanlığına kadar slogan atarak yürüdü. Burada MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, askerlere Türk bayrağı verdi.

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün elim bir terör saldırısı yapıldığını söyledi.

Milli reflekslerini ortaya koymak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asil mensuplarına moral vermek için toplandıklarını anlatan Çalışkan, "Milletimizin bağrı yanmıştır. PKK terörünün gerek siyasi, gerek iktisadi uzantılarının, gerekse dağ kadrolarının yerle yeksan edilmesi gerekmektedir. Türk milletinin bekleyecek sabrı, duracak vakti kalmamıştır." ifadesini kullandı.

Grup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okunmasının ardından dağıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #kayseri #yürüyüş #mhp
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