Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın baba ocağına acı haber ulaştı

Merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta bulunan babaevine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babaevine ve mahalleye Türk bayrağı asıldı.Kaynak: AA
Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları eve gelerek şehidin annesi Songül ve babası Muzaffer Pınar'ı teselli etmeye çalıştı. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez de baba evine giderek, başsağlığı diledi.
Pınar ailesinin 2 çocuğundan biri olan Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Pınar'ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.
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