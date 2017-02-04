Toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik uygulaması hayata geçirildi

Toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması hayata geçirildi hem de bir sivil polis tarafından. Ankara'dan İstanbul'a gelen özel otobüse binen ve yolcu gibi davranan polis, denetim yaptı. Yolculuk bittiğinde firma 190 lira ceza aldı.

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