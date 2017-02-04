Toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik uygulaması hayata geçirildi

"Ben ve arkadaşlarım Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca görevli olarak otobüse bindik. Otobüs firması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladık."
Bu yolculuk, şehirlerarası yolcu otobüsleri için başlatılan sivil trafik uygulamasının ilk örneğiydi. Yolculuk bittiğinde firmaya 190 lira ceza kesildi.
Ankara'dan İstanbul'a gelen özel otobüse binen ve yolcu gibi davranan polis, denetim yaptı.
Polis memuru, otobüsteki ihlalleri tespit etti. Yolculuk bitti. Şoförün hataları tutanağa geçirildi. Firmaya 190 lira para cezası kesildi.
"Amacımız şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıp takmadıkları, yolcuların bu konuda uyarıp uyarılmadıkları konusunda çalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün yolculuk sırasında yapmış olduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem uygulamaktı"
Yolcular bu uygulamadan memnun kaldı.
"Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa. Bizlerin de bilinçlendirilmesi lazım. Ben otobüslerde emniyet kemerinin zorunda olduğunu bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş oldum. Bundan sonra kaptanlarımız da dahil olmak üzere hep beraber kemerlerimizi takacağız."
Sivil trafik uygulaması ise toplu taşıma raçlarında yapılan ihlaller en aza indirilmesi amaçlanıyor. Araç içerisinde bulunan kişilerden ihlalleri trafik polislerine bildirmesi isteniyor.
ulusalkanal.com.tr
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