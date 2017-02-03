Trabzon'da FETÖ operasyonu: Fetullah Gülen'in 2 yeğeni gözaltına alındı

Trabzon merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.Kaynak: İHA
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Trabzon, İstanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Giresun ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda Gülen'in yeğenleri oldukları belirtilen R.G. ile A.G'nin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.