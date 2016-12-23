Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ operasyonları: 18 gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şubesinin (KOM) yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamın da Trabzon dahil Malatya, Manisa ve Ankara’da 8 kişi gözaltına alınarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Of ilçe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2. dalganın gerçekleştiği ve toplamda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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