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Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ operasyonları: 18 gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şubesinin (KOM) yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamın da Trabzon dahil Malatya, Manisa ve Ankara’da 8 kişi gözaltına alınarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Of ilçe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2. dalganın gerçekleştiği ve toplamda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ operasyonları: 18 gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şubesinin (KOM) yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamın da Trabzon dahil Malatya, Manisa ve Ankara’da 8 kişi gözaltına alınarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Of ilçe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2. dalganın gerçekleştiği ve toplamda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Kaynak: İHA
Etiketler; #trabzon #fetö
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