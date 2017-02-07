Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Trabzon merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında daha önce açığa alınan ve ihraç edilen emniyet müdürleri ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Trabzon merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve açığa alınan emniyet müdürleri ve rütbeli askerlerin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock" kullandığı tespit edilen polis ve askeri personele yönelik Trabzon merkezli Samsun, Iğdır, Erzurum, Ankara, Kocaeli, Gaziantep ve Yozgat'ta operasyon düzenlendi.



Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen ve açığa alınan emniyet müdürlerinin de bulunduğu 18 polis ile 2 astsubay ve 2 uzman çavuş gözaltına alındı.