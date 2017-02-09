Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 5,48 artarak 19 milyon 994 bin 472'den 21 milyon 90 bin 424'e yükseldi.

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Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 5,48 artarak 19 milyon 994 bin 472'den 21 milyon 90 bin 424'e çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Aralık ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.



Buna göre, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,48 artışla 21 milyon 90 bin 424'e ulaştı. Bunların yüzde 53,7'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin 375 taşıt içinde otomobil yüzde 64,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 7,7 ile traktör, yüzde 7,3 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Geçen yıl aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasım ayına göre yüzde 21,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 26,1, minibüste yüzde 5,6, otobüste yüzde 14,4, kamyonette yüzde 16,3, motosiklette yüzde 25,7 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 11,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 89,1, traktörde ise yüzde 7,4 artış görüldü.



Söz konusu dönemde bir önceki yılın aralık ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 19,3 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 20,1, minibüste yüzde 39,1, otobüste yüzde 39, kamyonette yüzde 27,3, motosiklette yüzde 4,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 38,6 oldu. Kamyonda yüzde 1,7, traktörde ise yüzde 0,3 artış hesaplandı.



Geçen yıl ocak-aralık döneminde trafiğe 1 milyon 214 bin 610 taşıtın kaydı yapılırken, 118 bin 658 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 95 bin 952 arttı.



Devri yapılan araçlar



Aralıkta devri yapılan toplam 617 bin 411 taşıt içinde otomobil yüzde 70,7 ile ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla yüzde 16,7 ile kamyonet, yüzde 3,8 ile traktör, yüzde 3,2 ile motosiklet izledi. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 317 bin 998 otomobilin yüzde 39,2'si LPG, yüzde 33,6'sı dizel, yüzde 26,8'i benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü ise yakıt türü bilinmeyen otomobiller olarak kayıtlara geçti.



Aralıkta trafiğe kaydı yapılan 65 bin 581 otomobilin yüzde 12,5'i Renault, yüzde 12,4'ü Volkswagen, yüzde 8,6'sı Toyota, yüzde 7,3'ü Opel, yüzde 6,8'i Fiat, Yüzde 6,6'sı Hyundai, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 5,4'ü Ford, yüzde 5,2'si Nissan, yüzde 4'ü Mercedes-Benz olurken, yüzde 25,4'ü ise diğer markalardan oluştu.



Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 74 otomobilin yüzde 39'u 1501-1600, yüzde 25,6'sı 1401-1500, yüzde 15,4'ü 1301-1400, yüzde 15,3'ü 1300 ve altı, yüzde 3,5'i 1601-2000, yüzde 1,2'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.



Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 61'i beyaz, yüzde 15,9'u gri, yüzde 8,6'sı siyah ve yüzde 6,3'ü kırmızıyken yüzde 8,2'si diğer renklerden oluştu.



Taşıtların ortalama yaşı 12,9



Türkiye'de 2016 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 21 milyon 90 bin 424 motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,9 olarak hesaplandı.



Ortalama yaş otomobillerde 12,2, minibüslerde 12,4, otobüslerde 12,2, kamyonetlerde 10,1, kamyonlarda 15, motosikletlerde 12,4, özel amaçlı taşıtlarda 11,6 ve traktörlerde 22,9 olarak hesaplandı.

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