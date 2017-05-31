ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldı.



Reuters'ın Axios'tan aktardığı habere göre, konuyla ilgili direkt bilgi sahibi olan iki ABD'li yetkili Başkan Trump'ın bu konudaki son kararını verdiğini söyledi.



Trump, geçtiğimiz hafta düzenlenen G7 zirvesinde, dünya liderleriyle bu konuyu görüşmüş ve düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.



Paris İklim Anlaşması, içlerinde Türkiye'nin de olduğu 190'dan fazla ülkenin imzasıyla Kasım 2016'da yürürlüğe girmişti. Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelenen anlaşma iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi hedefliyordu.

