Güney Kore şokta
Güney Kore şokta
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı
Kandil ve Lice kırsalına hava harekatı! İşte o anlar
Kandil ve Lice kırsalına hava harekatı! İşte o anlar

Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldı.

Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldı.

Reuters'ın Axios'tan aktardığı habere göre, konuyla ilgili direkt bilgi sahibi olan iki ABD'li yetkili Başkan Trump'ın bu konudaki son kararını verdiğini söyledi.

Trump, geçtiğimiz hafta düzenlenen G7 zirvesinde, dünya liderleriyle bu konuyu görüşmüş ve düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Paris İklim Anlaşması, içlerinde Türkiye'nin de olduğu 190'dan fazla ülkenin imzasıyla Kasım 2016'da yürürlüğe girmişti. Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelenen anlaşma iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi hedefliyordu.
 

Etiketler; #trump #abd #fransa #Paris #Paris İklim Anlaşması
banner863
Önceki Haber
Bakanlıklardan zeytinlik sahaları kararı
Sonraki Haber
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i bitirdi!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.