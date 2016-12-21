TSK: 14 asker şehit oldu, 33 asker yaralandı

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 14 asker şehit oldu. Öte yandan gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildi.

Bugünkü saldırılarda toplam 14 asker şehit oldu, 33 asker de yaralandı.



TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El-Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devam edildi ve El-Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla El-Bab bölgesinde tespit edilen IŞİD terör örgütüne ait hedefler yoğun ateş altına alınırken, şu ana kadar topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 3 ZSU-23 silah monteli, 2 DOÇKA monteli, 3 Ağır Makinalı Tüfek monteli pikap ateş altına alınarak imha edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilirken, ateş destek vasıtaları tarafından açılan ateşlerle çok sayıda IŞİD hedefi vuruldu. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 IŞİD teröristi etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El-Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekatın da devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda 10 asker şehit oldu, ilk tespitlere göre 6'sı ağır 18 asker yaralandı. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edildi.



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