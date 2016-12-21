TSK: 45'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 120'nci gününde önemli bir başarıya imza attı. Mehmetçik, El Bab'ın en stratejik tepesini IŞİD'ten aldı. Akil tepenin alınmasıyla El-Bab kent merkezi Türk Odusunun kontrolü altına girdi. Savaş uçaklarımız 47 IŞİD hedefi imha etti, en az 45 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda 4 kameraman mehmetçik şehit oldu, 15 askerimiz yaralandı.

Amerikan koridorunu kesen Mehmetçik, Suriye'nin Kuzeyindeki El Bab kent merkezinde IŞİD'e çok ağır darbeler indirdi.



Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 120'inci gününde El Bab-Halep yolunda kontrol tamamen sağlandı. El-Bab'a hakim olan stratejik öneme sahip Akil Tepesi ele geçirildi. Türk ordusu bu hamle ile El-Bab kent merkezini kontrol eden konuma geldi.



El Bab'ta IŞİD'e ait 47 hedef hava harekâtıyla yerle bir edildi. 3 adet çift namlulu uçaksavar, 2 adet DOÇKA, 3 adet Ağır Makinalı Tüfek monteli Pikap araçları imha edildi. F-16'ların operasyonunda en 45 IŞİD'li teröristi etkisiz hale getirdi.



Bölgede tespit edilen IŞİD hedefleri de topçu birlikleri tarafından ateş aldına alındı. IŞİD'in barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları vuruldu.



Teröristlerin telsiz konuşmalarına büyük bir panik içinde oldukları yansıdı. Çok sayıda terörist de yaralı. Yoğun ateş altında olan IŞİD'liler saklandıkları noktalardan çıkamaz hale getirildi.



IŞİD'in kalesi olarak anılan Akil Tepe'de Mehmetçik kontrolü tamemen sağladı. IŞİD tepeyi geri almak için canlı bomba ve patlayıcı yüklü araçlarla saldırı için harekete geçti. Ancak bu saldırı girişimi de hava taarruzu ile püskürtüldü. 4 bomba yüklü araç iiçindeki teröristlerle beraber imha edildi.



Çatışmalar sırasında 4 kahraman askerimiz şehit oldu, 15'i yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ise ağır.



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