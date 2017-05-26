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TSK: 45 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Son 1 haftadaki operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi." dendi.

TSK: 45 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) son bir haftada Şırnak,  Hakkari, Diyarbakır, Erzurum ve Ardahan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 45  terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt  içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin  kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
 
Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt,  Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak  kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının bahar-yaz  tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.
 
Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler ve Cudi Dağı, Hakkari  Yüksekova, Diyarbakır Dicle, Erzurum Şenkaya ve Ardahan Göle bölgelerinde 18-25  Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Operasyonlarda 3 roketatar, 5 makineli tüfek, 13 piyade tüfeği, 43 el  bombası ve 27 el yapımı patlayıcı (EYP), yaklaşık 2 bin kilogram amonyum nitrat,  110 kilogram TNT ve 4 kilogram A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah  mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.
 
Tespit edilen el yapımı patlayıcıların imha edildiği operasyonlarda,  teröristlerce kullanılan 26 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak  kullanılamaz hale getirildi.
 
Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu  üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır  hattında alınan tedbirler sonucu 6 kilogram uyuşturucu ile 62 bin 240 paket kaçak  sigara ele geçirildi.
 
Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı  yollardan geçmeye çalışan 6 bin 952 kişi yakalandı.
 
Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 6 asker ve bir  güvenlik korucusu şehit oldu, 15 asker yaralandı.
 
Suriye'nin kuzeyindeki harekat
 
Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından  desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında  bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.
 
El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde  patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/PYD mensubu  teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını  durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.
 
Bölücü terör örgütüne ağır darbeler indirildi
 
Bilgilendirmede, operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır  darbeler indirildiği vurgulandı. Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile  tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam  malzemeleriyle örgütün lojistik desteğine son dönemdeki en büyük kayıplar  verdirildiği kaydedildi.
 
TSK'nın 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruş ve  özellikle kış ve bahar aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla  bölücü terör örgütüne büyük kayıplar verdirmek suretiyle terör örgütü üzerindeki  baskısını artırdığı ifade edilen bilgilendirmede, bu kapsamda TSK'nın yüce Türk  milletinden aldığı güçle vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek için en  son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edeceği  belirtildi.
 
TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak  ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez  bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm  terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdüreceği kaydedildi.
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Türk Silahlı  Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli  birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü  görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir." ifadesine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #Türk Silahlı Kuvvetleri #şırnak #Hakkari #diyarbakır #erzurum #ardahan #pkk #terörle mücadele #batman #tunceli
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