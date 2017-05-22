Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele kapsamında 10 günlük bilançoyu açıkladı. Operasyonlarda 93 terörist öldürüldü, 150 binin üzerinde hafif silah mühimmatı, 229 havan, ve 439 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın sürekli barınma ve yurt içine geçiş güzargâhı olarak büyük önem taşıyan bölgelerden, Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de operasyonlar sürüyor.



Genelkurmay Başkanlığı 10 günlük operasyon bilançosunu açıkladı. 93 terörist öldürüldü. 71 mağara ile tuzaklanan 53 el yapımı patlayıcıda imha edildi.



Mağara, barınak, sığınak ve depolarda 2 adet 60 mm havan, 12 uçaksavar mühimmatı, 313 piyade tüfeği, 439 adet roketatar, 4 keskin nişancı tüfeği, 597 el bombası, 2.300 kg amonyum nitrat, 150.000’in üzerinde hafif silah mühimmatı ile 229 adet havan mühimmatı ele geçirildi.



10 GÜNLÜK BİLANÇO



- 2 adet 60 mm havan,

- 12 uçaksavar mühimmatı

- 313 piyade tüfeği

- 439 adet roketatar

- 4 keskin nişancı tüfeği,

- 597 el bombası

- 2.300 kg amonyum nitrat

-150.000’in üzerinde hafif silah mühimmatı

- 229 adet havan



Operasyonlarda 500 kg kubar esrar, yaklaşık 52 kg uyuşturucu, 37 bin paket kaçak sigara ile sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 755 kişi yakalandı.



Diyarbakır'ın Dicle ve Silvan ilçelerinde devam eden operasyonlarda, teröristlere ait 2 mağara imha edildi. Mağaralarda yapılan aramalarda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkari'de ise 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.



ulusalkanal.com.tr