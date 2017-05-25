Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 24 Mayıs 2017 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde çıkan çatışmada 3 asker ile 1 korucunun şehit olduğunu bildirdi. TSK ayrıca, bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

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