ÇALDIRAN'DA 4 ŞEHİT, 4 YARALI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Van'ın Çaldıran ilçesinde Gülizar mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek üç TIR'ın yakılmasının ardından bölgede arama-tarama faaliyetleri icra edildiğini belirtti. Faaliyet sırasında güvenlik unsurlarımız ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada üç asker ve bir korucu şehit oldu, dört asker de yaralandı. Yaralı askerler hastaneye sevk edilirken, bölgede operasyonun devam ettiği ifade edildi.
ŞEMDİNLİ'DE 1 ŞEHİT
TSK'nın açıklamasına göre, bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Koçtepe bölgesinde 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen operasyon sırasında teröristler ile çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışma esnasında da bir terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Alınan bilgiye göre, operasyonda iki bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi
TSK'DAN AÇIKLAMA
Şehitler ile ilgili olarak TSK tarafından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu iki olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; tedavileri süren kahraman silah arkadaşlarımıza ise acil şifalar dileriz." denildi.
ulusalkanal.com.tr
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