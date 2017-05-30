Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 29 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmeye göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, sözde Ovacık Özel Güç Sorumlusu, Suriye uyruklu terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 100 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve bir el bombası ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 29 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulundu.



Yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 21 ayrı mağarada, bir adet doçka uçaksavar makineli tüfek, 22 adet kalaşnikof piyade tüfeği, dört adet G-3 piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1.740 adet doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 723 adet kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 300 adet G-3 piyade tüfek fişeği, 1.621 adet biksi makineli tüfek fişeği, 36 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği fişeği, 24 adet el bombası, 16 adet fünye, bir adet el yapımı patlayıcı, 210 litre mazot, bir adet jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 87 adet tüp ile 822 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda tespit edilen bir mağara ve bir sığınakta, 406 adet doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, dört adet RPG-7 roketatar mühimmatı, bir adet doçka uçaksavar makineli tüfek namlusu, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen sekiz adet tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen operasyonda bir adet tabanca, üç adet av tüfeği, bir adet sahte plaka, 67.250 kök kenevir bitkisi, 127,4 kg toz esrar ve 81 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, sözde Ovacık Özel Güç Sorumlusu, Suriye uyruklu terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 100 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve bir el bombası ele geçirildi.



Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütünden kaçan bir terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.



Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan dört terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) aramasında, teröristler tarafından bir menfeze yerleştirilmiş 10 adet 12 KG'lık mutfak tüpü içerisinde, toplam 500 KG amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 200 metre kablo ile bağlı patlatmaya hazır bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de düzenlenen hava destekli operasyonda üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanı düzenlenen hava harekatı ile imha edildi.



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