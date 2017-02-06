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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 13 IŞİD'li terörist öldürüldü

El Bab'da yoğunlaşan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü IŞİD'e ait çok sayıda hedef imha edildi. Türk savaş uçakları 4'ü karargâh binası olmak üzere 65 ayrı hedefi yerle bir etti. Operasyonlarda 13 IŞİD'li terörist öldürüldü.

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 13 IŞİD'li terörist öldürüldü

167'nci gününü geride bırakan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda terör örgütü IŞİD'e ait hedefler ateş altına alındı. 

Kara birlikleri teyidi yapılan, aralarında barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların olduğu  256 IŞİD hedefini baskı altına alındı.

Türk savaş uçakları da El Bab ve Bzagah'da tespit edilen 65 ayrı IŞİD hedefine hava harekâtı düzenledi. Operasyonda barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargâh binası ve 2 kontrol noktası yerle bir edildi.

Operasyon ve çatışmalarda 13 IŞİD'li terörist öldürüldü 8 terörist de yaralandı.

Teröristlerden temizlenen bölgelerde 24 EYP imha edildi. Böylece harekâtın başından buyana çoğu tuzaklanmış 3bin 704 EYP ile 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hâle getirilmiş oldu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #tsk #ışid #suriye #Fırat Kalkanı
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