TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 4'ü sözde IŞİD emiri toplamda 51 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 165’inci gününde, Suriye’nin Bab ve Bzagah bölgelerine yönelik hava harekatı ve çatışmalar sürdü. Dördü IŞİD'in "sözde emiri" olmak üzere 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terör örgütlerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı harekâtı 165'inci gününde...



Karadan ve havadan planlı harekâtlar devam ediyor. Tespit edilen 200 IŞİD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldı. Teröristlerin barınma yerleri, savunma mevzileri ve komuta kontrol tesisleri baskı altına alındı. Hedeflerden bazıları kullanılamaz hale getirildi.



Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ise Bab ve Bzagah bölgelerindeki 65 IŞİD hedefine yönelik hava harekâtı düzenledi. Barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargâh binası imha edildi. Hava harekâtı ve çatışmalarda 4'ü sözde IŞİD emiri olmak üzere toplam 51 terörist etkisiz hâle getirildi.



Ayrıca koalisyon güçleri de Bab bölgesine 8 hava saldırısı yaptı, 2 savunma mevzii ve 2 silahlı aracı vurdu.



Öte yandan terörden arındırılan bölgelerde imha timlerimiz tarafından 24 El Yapımı Patlayıcı temizlendi.



Harekatın başından bugüne kadar toplam bin 880 kilometrekarelik alandaki 228 yerleşim yeri kontrol altına alındı. Bu bölgelerde çoğu tuzaklanmış 3 bin 656 El Yapımı Patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak patlatıldı.



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