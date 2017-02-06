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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 167'nci gününde, terör örgütü IŞİD'e ait 256 hedef ateş altına alındı. Gün içindeki çatışmalar ve harekatlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci gününde, karadan ve havadan 321 IŞİD terör örgütü hedefine yönelik atış yapıldığı açıklandı.

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Etiketler; #tsk #ışid #suriye #Fırat Kalkanı
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