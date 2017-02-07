TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatı açıklaması: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı harekâtının 168'inci gününde 21 terörist etkisiz hale getirildi. IŞİD'e ait 203 hedef havadan ve karadan vuruldu.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekâtlarda tespit edilen hedeflerin 138'i karadan 65'i havadan vuruldu. 21 IŞİD'li etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı harekâtında 168'inci güne girildi. Yoğun ateş desteği ile planlı harekâtlar bugün de devam etti.



Tespit edilen 138 IŞİD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldı. Teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.



Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ise Bab ve Bzagah bölgelerinde 65 hedefe hava harekâtı düzenledi. Barınma maksatlı kullanılan 64 bina ve 1 silahlı araç imha edildi.



Havadan ve karadan vurulan 203 hedefin yanı sıra yaşanan çatışmalarla birlikte toplam 21 IŞİD mensubu etkisiz hâle getirildi. Ayrıca IŞİD'ten arındırılan bölgelerde 15 El Yapımı Patlayıcı temizlendi.



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