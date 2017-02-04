TSK'dan haftalık terör operasyonları bilançosu: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Mehmetçiğin yaz kış, gece gündüz süren operasyonları sayesinde bölücü terör örgütü hızla erimeye devam ediyor.
TSK, birçok noktada süren operasyonların haftalık bilançcosunu açıkladı. Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı bölgelerinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.
Mehmetçik PKK'nın finas kaynaklarına da darbe indiriyor. Sınırda 20 kg. uyuşturucu ve 97.250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Denetimlerinin artırıldığı sınırda yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 853 kişi de yakalandı.
Güvenlik kaynakları terör örgütünün bölgede eylem kabiliyetini hergeçen gün kaybettiğini belirtti.
ulusalkanal.com.tr
TSK, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonların haftalık bilançosunu açıkladı. İstihbarata dayalı nokta operasyonlarında 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Terör örgütünün finans kaynaklarını yapılan operasyonlarda ise 20 kilogram uyuşturucu ve 97 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mehmetçiğin yaz kış, gece gündüz süren operasyonları sayesinde bölücü terör örgütü hızla erimeye devam ediyor.