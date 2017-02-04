TSK'dan haftalık terör operasyonları bilançosu: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonların haftalık bilançosunu açıkladı. İstihbarata dayalı nokta operasyonlarında 3 PKK'lı terörist öldürüldü. Terör örgütünün finans kaynaklarını yapılan operasyonlarda ise 20 kilogram uyuşturucu ve 97 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

0 0 0 0