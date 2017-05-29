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TSK'dan Hakkari kırsalına hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanının imha edildiği bildirildi.

TSK'dan Hakkari kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Hakkari kırsalına akşam saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen iki silah mevzii, bir mühimmat deposu ve bir haberleşme ekipmanı imha edildi. 

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #Hakkari #hava harekatı #pkk #Türk Hava Kuvvetleri
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