Türk Silahlı Kuvvetlerince sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi, bölücü terör örgütüne ait 7 hedef imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bölgeden alınan istihbarat sonucunda 08.45-09.05 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Harekatla silahlı saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirilirken bölücü terör örgütünün kullandığı iki mağara, iki korugan, iki doçka mevzisi ve bir barınma alanı imha edildi. Savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.



Bilgilendirmede, Van'ın Çatak ilçesinde, 10 teröristin etkisiz hale getirildiği dünkü hava harekatı sırasında, bir doçka, üç silah mevzisi ile bir barınma alanının da imha edildiği ifade edildi.