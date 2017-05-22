Türk savaş uçakları, Kandil'e hava harekatı düzenledi. 2 silah mevzii imha edildi, 4 PKK'lı da etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PYD'li de Mardin'de teslim oldu

Kandil, bir kez daha vuruldu, açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi.



Dün 14.50 ile 15.15 saatleri arasında Irak kuzeyi'ndeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.



PKK'lılar tarafından kullanılan 1 mağara ateş altına alınarak kullanılmaz hale getirildi, mağara yanında bulunan iki silah mevzii de imha edildi. İlk tespitlere göre 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.



Hakkâri Yüksekova’da ise üs bölgesine PKK'lılar tarafından saldırı yapıldı. Çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.



Örgütün güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan tuzakları faciaya neden olmadan imha edildi. Arazi aramasında Van'da 3, Şırnak'ta 2, Hakkâri'de 1, Bingöl'de 1 olmak üzere toplam 7 bomba kontröllü şekilde patlatıldı.



Bölücü terör örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PYD'li de Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.





ulusalkanal.com.tr