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TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Türk savaş uçakları, Kandil'e hava harekatı düzenledi. 2 silah mevzii imha edildi, 4 PKK'lı da etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PYD'li de Mardin'de teslim oldu

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Kandil, bir kez daha vuruldu, açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. 

Dün 14.50 ile 15.15 saatleri arasında Irak kuzeyi'ndeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

PKK'lılar tarafından kullanılan 1 mağara ateş altına alınarak kullanılmaz hale getirildi, mağara yanında bulunan iki silah mevzii de imha edildi. İlk tespitlere göre  4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkâri Yüksekova’da ise üs bölgesine PKK'lılar tarafından saldırı yapıldı. Çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.

Örgütün güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan tuzakları faciaya neden olmadan imha edildi. Arazi aramasında Van'da 3, Şırnak'ta 2, Hakkâri'de 1, Bingöl'de 1 olmak üzere toplam 7 bomba kontröllü şekilde patlatıldı.      

Bölücü terör örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PYD'li de Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #tsk #kandil
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