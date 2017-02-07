TSK'dan sınır dışı operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

TSK, Irak'ın kuzeyine dün akşam 18:45-19:30 saatleri arasında hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen barınma alanlarının imha edildiğini kaydetti.



Açıklamada şöyle denildi:



Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla 6 Şubat 2017 tarihinde saat 18:45-19:30 saatleri arasında Irak Kuzeyi/Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine icra edilen hava harekatı sonucunda BTÖ mensubu teröristler tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen barınma alanları (5 hedef) imha edilmiştir.



Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız üslerine emniyetle dönmüşlerdir.



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