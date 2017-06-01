Youtube'dan Çağatay Akman'a büyük şok: Ünlü şarkısı...
Youtube'dan Çağatay Akman'a büyük şok: Ünlü şarkısı...
Araç sahiplerine çifte indirim...
Araç sahiplerine çifte indirim...
Programlarını iptal etti
Programlarını iptal etti
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu

TSK'dan, Şırnak ve Diyarbakır kırsalına hava harekatı

TSK, Şırnak ve Diyarbakır kırsalına hava harekatı düzenledi. Diyarbakır Lice'deki harekatta 2 terörist öldürüldü.

TSK'dan, Şırnak ve Diyarbakır kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak ve Diyarbakır kırsalına düzenlenen hava harekatlarıyla saldırı hazırlığındaki teröristlerin silah mevzisi ve barınma alanları vuruldu. Operasyonda ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Şırnak-İkiyakalar ve Diyarbakır-Lice'de devam eden operasyon kapsamında hava harekatı düzenlendi.



Savaş uçakları saldırı hazırlığındaki terörist gruba yönelik harekatla İkiyakalar'da bir mağara ve bir doçka silah mevzisi, Lice'de de barınma alanı ile ilk belirlemelere göre iki teröristi etkisiz hale getirdi.

Etiketler; #diyarbakır #şırnak #tsk
banner863
Önceki Haber
Araç sahiplerine güzel haber! Çifte indirim...
Sonraki Haber
Dolar/TL son 1 ayın en düşük seviyesini gördü (1 Haziran dolar fiyatları)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.