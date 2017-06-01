TSK, Şırnak ve Diyarbakır kırsalına hava harekatı düzenledi. Diyarbakır Lice'deki harekatta 2 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak ve Diyarbakır kırsalına düzenlenen hava harekatlarıyla saldırı hazırlığındaki teröristlerin silah mevzisi ve barınma alanları vuruldu. Operasyonda ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Şırnak-İkiyakalar ve Diyarbakır-Lice'de devam eden operasyon kapsamında hava harekatı düzenlendi.







Savaş uçakları saldırı hazırlığındaki terörist gruba yönelik harekatla İkiyakalar'da bir mağara ve bir doçka silah mevzisi, Lice'de de barınma alanı ile ilk belirlemelere göre iki teröristi etkisiz hale getirdi.