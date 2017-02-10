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TSK'dan yeni El Bab açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rusya Federasyonu Sözcüsü Dimitri Peskov'un bugün "Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği" şeklindeki açıklaması basında yer almıştı. TSK'dan bu açıklamaya yanıt geldi. TSK unsurlarının 10 gündür aynı noktada olduğunun belirtildiği açıklamada, "Son olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11’de Humeymim’de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir." denildi.

TSK'dan yeni El Bab açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rusya Federasyonu Sözcüsü Dimitri Peskov'un bugün "Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği" şeklindeki açıklaması basında yer almıştı. TSK'dan bu açıklamaya yanıt geldi. TSK unsurlarının 10 gündür aynı noktada olduğunun belirtildiği açıklamada, "Son olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11’de Humeymim’de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir." denildi.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

Rusya Federasyonu Sözcüsü Dimitri Peskov’un 10 Şubat 2017 tarihinde “Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen koordinatlar olduğu, bu noktada Türk askerinin olmaması gerektiği” şeklinde bir açıklaması basında yer almıştır. Bu ifadelerin kamuoyunda yanlış bir algıya sebep olabileceği düşünülerek aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Suriye’de icra edilen harekât kapsamında birliklerin birbirlerine zarar vermesinin önlenmesi maksadıyla; iki ülke arasında 12 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve yaklaşık olarak bir aydır yürürlükte olan mutabakat doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekâta ilişkin bilgiler Rus muhataplarla düzenli ve karşılıklı olarak paylaşılmaktadır.

09 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. Son olarak 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11’de Humeymim’de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir. Aynı saatlerde Ankara’daki Rus Silahlı Kuvvetleri Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı karargâhına davet edilerek unsurların bulunduğu noktaların daha önce de verilen koordinatları bir kez daha elden kendisine verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rusya #el bab #tsk
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