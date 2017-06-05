Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını ara vermeden sürdürüyor.



TSK'dan yapılan açıklamaya göre; dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Bölgedeki iki mağara, bir depo ve bir barınma alanı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarımızın düzenlendiği hava harekâtı sonucunda imha edildi.



Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"04 Haziran 2017 günü akşam saatlerinde, alınan anlık bir istihbarat sonucunda, bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen HAKURK bölgesindeki dört hedef (iki mağara, bir depo ve bir barınma alanı) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakaları ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda imha edilmiştir"



HAKKARİ'DE OPERASYON



Hakkari Yüksekova Domuz Tepe bölgesinde icra edilen operasyonlarda 5 adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.



Açıklamada, "3’üncü Piyade Tümeni sorumluluk sahasında Hakkâri Yüksekova İkiyaka Dağları kuzeyi Domuz Tepe batısında yer alan 3099 rakımlı tepe bölgesinde Jandarma Özel Harekât birlikleri tarafından 03 Haziran 2017 tarihinde arama tarama faaliyeti icra edilmiş ve 5 adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir" bilgisine yer verildi.



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