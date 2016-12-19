TSK, El Bab'da IŞİD'e ait 12 barınma yerini imha etti

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü IŞİD'e ait 12 barınma yerini imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.



Alınan bir istihbarat üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca El Bab'a hava harekatı düzenlendi.



Jetler, 12.35-12.51 saatlerinde bölgede terör örgütü IŞİD'e ait 12 barınma yerini ateş altına alarak imha etti.