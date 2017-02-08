TSK: El Bab'da stratejik öneme haiz tepeler ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye'de gerçekleşen Fırat Kalkanı'na ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, El Bab'ın kontrolü amacıyla dün geceki operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildi. Bu arada 58 IŞİD'li teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye'de gerçekleşen Fırat Kalkanı'na ilişkin açıklama geldi.



Yapılan açıklamaya göre, El Bab'ın kontrolü amacıyla dün geceki operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildi.



Bu arada 58 IŞİD'li teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı harekatının 169'uncu gününe dair yapılan bilgilendirme şu şekilde:



24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan ve müşterek özel görev kuvveti tarafından yürütülen Fırat Kalkanı harekâtı sonucunda bugüne kadar 1910 km2 alan ile 229 meskûn mahal kontrol altına alınmıştır.



Harekât kapsamında 08 şubat 2017 günü itibariyle saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.



Muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrasına devam edilmiştir.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 189 DEAŞ TÖ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; hava kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 65 DEAŞ TÖ hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, 1 karargâh binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve 1 silahlı araç imha edilmiştir.



Aynı zamanda koalisyon güçleri tarafından Bab bölgesinde icra edilen 7 hava harekâtı sonucunda ise barınma maksatlı kullanılan 10 bina, 1 tünel girişi, 1 savunma mevzii ve 1 zırhlı araç imha edilmiştir.



Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.



Daha önce kuşatılmış olan El Bab’ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir.



El Bab kentinin tam olarak kontrol altına alınmasına yönelik operasyonlar ile EYP/mayın tespit ve imha faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edilmektedir.



Meşru müdafaa kapsamında icra edilen ve ülkelerini terketmek zorunda kalan Suriyelilerin kendi topraklarına dönmesine ve kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşamalarına katkı da sağlayan Fırat Kalkanı Harekâtı sınır güvenliğimizin yanı sıra terörün bölgede yerleşik hâle gelmesinin önlenmesi ve PYD/YPG/PKK terör örgütünün güneyde bir koridor oluşturmasının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.



Hiçbir kural tanımayan bir terör örgütüyle mücadele ederken dahi masum insanlara zarar verilmemesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından büyük bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. Çatışma bölgesinden çıkan yerel halk, TSK’nın bu konuda gösterdiği hassasiyete ilişkin şükran duygularını sürekli olarak dile getirmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından türk halkının güvenliği ve kutsal vatan topraklarının bekası için terörün her türlüsü ile mücadele hem ülke topraklarında hem sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.



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