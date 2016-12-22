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'TSK El Bab'dan çekiliyor' iddiası asılsız

Askeri kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğu" iddiasını yalanladı.

'TSK El Bab'dan çekiliyor' iddiası asılsız

Askeri kaynaklar, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na destek veren TSK unsurlarının El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yetkililer, bu ve benzeri sosyal medya yalanlarına itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Etiketler; #tsk #el bab #askeri kaynaklar #türk silahlı kuvvetleri el bab
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