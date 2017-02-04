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Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar: Hangi memur-işçi yat, kotra alabilir?

Tüketiciler, temel mal ve hizmetlerde KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin kaldırılmasın istedi. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar konut satışlarında, yatlarda, kotralardaki vergi indirimlerinin sektörleri kurtarmak için yapıldığını belirtti.

Ekmek, şeker, su, elektrik doğalgaz da yüzde 8’lerden yüzde 18’lere kadar vergi alınıyor ancak vatandaş artık yat, kotra, mobilya ve konutta vergi ödemeyecek.

Hükümet, yat, kotra, mobilya ve konut satışlarında vergileri sıfırladı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, 30 Nisan 2017 tarihine kadar bu ürünlerde KDV ve ÖTV oranlarını sıfıra indirildi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, bu indirimlerin vatandaşı değil sektörleri kurtarmak için yapıldığını söyledi.

Su, elektrik, gıda gibi vatandaşın temel ihtiyaçlarında vergilerin sıfırlanmasını isteyen Çakar, “Hangi memur, işçi, küçük esnaf yat, kotra, tekne ve gezinti gemisi alabilir?” diye sordu.

Çakar, “Bu uygulama sosyal hukuk devleti anlayışına aykırıdır” dedi.
 
HABER: TANSEV KARA
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Tüketici Hakları Derneği #turhan çakar #memur #işçi #yat #kotra
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