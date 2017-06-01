Terör operasyonlarında önemli başarılara imza atan Tümgeneral Aydın, adına şiir yazdığı Hanke Dağı'nın bulunduğu bölgede şehit oldu.

Şırnak'ın Cizre, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda askerlerinin başında görev alan Tümgeneral Aydoğan Aydın, adına şiir yazdığı Hanke Dağı'nın bulunduğu bölgede şehit oldu. Aydın, son olarak Kato Dağı'nda sevk ve idare ettiği operasyonla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmasını sağladı.



Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerden 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, 1987'de Kara Harp Okulundan mezun oldu ve askerlik hayatı boyunca kritik görevlerde bulundu.







Sırasıyla İstanbul 6'ncı Piyade Tugay Takım Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığında Tim Komutanlığı, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığında Harekat Şube Müdürlüğü, Özel Kuvvetler Komutanlığında Tabur Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunan Aydın, Almanya'da NATO daimi görevinin ardından Gökçeada'da Komando Alay Komutanlığı yaptı. Aydın, Özel Kuvvetler Komutanlığında Tim ve Tabur Komutanlığı görevleri ile Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların çoğunda yer aldı.



Irak'ın kuzeyine 1997 ve 1998'de yürütülen bir operasyonda Aydın'ın emrindeki timle irtibat kesildi. Ümitlerin sona erdiği bir anda kahraman komutan, timiyle teröristlerin oluşturduğu çemberi yararak ve terör örgütü PKK üyelerini etkisiz hale getirerek yurda döndü.



Generalliğe terfi etti







Terörle mücadelenin kahraman komutanı, 2012'de tuğgeneralliğe terfi ederek Kayseri Komando Tugay Komutanı oldu.



Birliği Kayseri'de olmasına rağmen sürekli terörle mücadele bölgesine göreve giden Aydın, birçok operasyonu komuta etti. Bölücü terör örgütünün Şırnak'ın Cizre, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde açtığı çukurların ardından başlatılan operasyonları yöneten Aydın, söz konusu bölgelerin teröristlerden temizlenmesinde önemli isimlerden biriydi.



Son görevi Kato Dağı'nın teröristlerden temizlenmesiydi







Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini, görevde olduğu Hakkari'de öğrenen Aydın, Kayseri'deki birliğini arayarak "Bir tek erin dahi kışla dışına çıkmayacağı" emrini verdi. Son Yüksek Askeri Şura toplantısında tümgeneralliğe terfi ettirilen Aydın'ın görev yeri yakından tanıdığı Şırnak oldu.



23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı olarak göreve başlayan Tümgeneral Aydın, son olarak bölücü terör örgütü üyelerinin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek için İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan'da başlatılan operasyonları sevk ve idare ediyordu.



Bölücü terör örgütüne ağır darbenin vurulduğu Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 30 mağara bulundu, 719 silah, 363 bin 148 muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat ve 75 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştü









Tümgeneral Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kato Dağı'ndaki incelemeleri sırasında da hazır bulundu.



Soylu ile 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'na geçen Tümgeneral Aydın, burada operasyonlara ilişkin hem Soylu'ya hem de Soylu'nun kendisini telefonla görüştürdüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.



Tümgeneral Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terör örgütü PKK'nın yıllardır yığınak yaptığı bölgeye operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek şunları iletmişti:



"Terörle mücadele tarihinin erişemediği miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. Önümüzdeki günlerde bu mağara sayılarında artış olacak. Yine bu bölgede teçhizatların bulunmuş olması Türkiye genelindeki terörle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Buranın temizlenmesi Ankara ve İstanbul'da terörün belinin kırılmasında da etki yapacaktır."



"Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla..."



Askerlik görevinin büyük bölümü operasyonlar ve terörle mücadele harekatlarında geçen Aydın, Özel Kuvvetler Komutanlığında tim komutanı olduğu dönemde görev yaptığı Şırnak'taki Hanke Dağı'na atıfla "Hanke'ye Ağıt" isimli bir şiir de yazdı.







Aydın, "Hanke'ye Ağıt" şiiri şöyle:



"Doksan kişiydik biz o gün



Aç, susuz, uykusuz



Nasır tutmuş ayaklarla



Yürüyorduk kaygusuz



Sis, çamur, kanla, terle



Üzerindeydik bulutların



Ayrım Hanke Yaylası'nda



Yeşerirken umutlarım



Soğuk namlular elimizde



Yürüyorken dağlara



Şehitlerden selam geldi



Savaşan tüm sağlara



Uzaklarım yakınlaştı



İnancımla, davamla



Uyan Hanke geliyorum



Heybetimle, havamla."