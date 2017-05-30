8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yaylagünü Köyü, Kasım Deresi bölgesinde; Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Mayıs 2017 tarihinde “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-231 Operasyonu” başlatıldı. Operasyon esnasında çatışma çıktı, 1 terörist ölü ele geçirildi.

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) tarafından 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında Tunceli'nin Nazımiye ilçesi karayolu Tanrıverdi Mahallesi bölgesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Mayıs 2017 tarihinde arama tarama faaliyetleri icra edildi.



Faaliyetler esnasında yol üzerinde menfez içerisine yerleştirilmiş vaziyette, 10 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde toplamda 500 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edilerek imha edildi.



ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yaylagünü Köyü, Kasım Deresi bölgesinde; Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Mayıs 2017 tarihinde “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-231 Operasyonu” başlatıldı.



Operasyon esnasında çıkan çatışma neticesinde ölü ele geçirilen bir terörist üzerinde şunlar ele geçirildi:



1 adet M-16 piyade tüfeği,



5 adet şarjör,



1 adet el bombası,



100 adet M-16 piyade tüfeği fişeği,



1 adet radyo,



1 adet hafıza kartı.



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