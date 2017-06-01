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Tunceli'de cinsel istismar davasında karar

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen 18 yıl 9 ay hapse mahkum edildi

Tunceli'de cinsel istismar davasında karar

Tunceli'de, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan S.K. getirildi.
Son savunmasını yapan S.K. hakkındaki suçlamayı kabul ederek, pişman olduğunu söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı, sarkıntılık düzeyini aşan cinsel istismar suçunu gerçekleştirdiği gerekçesiyle "Çocuğun cinsel istismarı" suçundun önce 10 yıl hapse mahkum etti.

Öğretmen olan sanığın olayı öğrencisine karşı işlemesini göz önünde bulundurarak cezayı önce 15 yıla ardından da bu suçu değişik zamanlarda işlemesi sebebiyle 22 yıl 6 aya çıkartan heyet, daha sonra S.K'nin suçunu kabul edip yargılamaya katkı sağlaması yüzünden cezasını 18 yıl 9 ay hapse indirdi.
Kentteki bir okulda öğretmenlik yapan S.K, geçen yıl 11 yaşındaki kız öğrencisine sınıfta cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi #tunceli #cinsel istismar
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